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الوطن

اليوم.. الحكم في دعوى وقف تراخيص "أوبر وكريم"

منذ 37 دقيقة
كتب: محمد عيسى
اليوم.. الحكم في دعوى وقف تراخيص "أوبر وكريم"

سيارات أوبر وكريم

تصدر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، حكمها فى الدعوى المقامة من علاء محمد، وآخرين من أعضاء ائتلاف سائقي التاكسي الأبيض، والتي تطالب بوقف تراخيص مزاولة شركات "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركات "أوبر" و"كريم".

وذكرت الدعوى، أن شركات "أوبر" و"كريم"، واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على "gbs"، تخالف قانون المرور؛ لأنها تحمل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.

وأضافت الدعوى، أن عمل تلك السيارات، يخالف القانون أيضًا، فلا توجد ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي.

وأوضحت الدعوى، أن الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني بالغة، وهي تتقاضى مقابل دون أن تؤدي حق الدولة فيها مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلًا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.

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