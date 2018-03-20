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الوطن

اليوم.. الحكم في دعوى السماح بتنظيم تظاهرة أمام الجامعة العربية

منذ 6 دقيقة
كتب: محمد عيسى
اليوم.. الحكم في دعوى السماح بتنظيم تظاهرة أمام الجامعة العربية

مجلس الدولة

تفصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، في الدعوى المقامة من طارق نجيدة المحامي، وكيلا عن محمد مدحت الزاهد، الصحفي ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لوقف قرار منع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر جامعة الدول العربية، ضد قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإلغاء قرار امتناعهم عن تحديد نقطة الحرم الأمني لمبنى الجامعة.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 13743 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ومأمور قسم قصر النيل، ومحافظ القاهرة بصفتهم.

وذكرت الدعوى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اعترافه بأن القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها، وهو قرار مخالف للأعراف التاريخية، وأنه اتفق مع عدد من رؤساء الأحزاب على تنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على القرار الساقط، الذي صدر من الرئيس الأمريكي.

وأشارت الدعوى، إلى أنه وفقا لقانون التظاهر، حرر محضرا لتنفيذ الواقفة وحصروا تعدادها في 300 شخص، إلا أنهم فوجئوا رغم صحة الإجراءات برفض التظاهرة وتحديد حرم أمني أمام الجامعة العربية، وقرر نقلها إلى حديقة الفسطاط، بالمخالفة للقانون.

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