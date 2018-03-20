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الوطن

والدة الشهيد الشبراوي: "طلب مني أدعيله بنيل الشهادة في إجازته الأخيرة"

اليوم AM 01:17
كتب: محمود البدوي
والدة الشهيد الشبراوي: "طلب مني أدعيله بنيل الشهادة في إجازته الأخيرة"

الشبراوي

قالت هدى عز الدين، والدة الشهيد أحمد الشبراوي، إن الشهيد كان رجلًا صاحب كلمة ومبدأ منذ صغره، مضيفة: "كان راجل بمعنى الكلمة، وماشي بما يرضي الله في كل حياته، ووفى بقسمه الذي أقسمه عند دخوله الكلية".

وأشارت عز الدين، خلال حوارها ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان"،  أنه انتقل إلى رفح بدون علم أسرته، وطلب منها أن تدعي له بنيل الشهادة في إجازته الأخيرة.

وتابعت: "توقعت استشهاده منذ لحظة علمها باستشهاد كتيبة الشهيد أحمد منسي، التليفون اتحرق من كتر ما دورنا عليه عايش ولا مات".

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