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الوطن

"جنايات المنيا" تحيل أوراق متهم بقتل طفل لمفتي الجمهورية

منذ 13 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
"جنايات المنيا" تحيل أوراق متهم بقتل طفل لمفتي الجمهورية

صوره ارشيفية

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، مساء أمس الإثنين، بإحالة أوراق (محمد أ. م.- 34 عامًا) إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإتهامه باغتصاب وقتل الطفل (محمد ج. أ.- 14 عامًا) ومقيم بمركز مغاغة، في شمال المحافظة، وذلك في شهر نوفمبر من عام 2015.

وقالت مصادر قانونية إنه تم تحديد جلسة اليوم الثالث من شهر مايو المقبل، للنطق بالحكم أمام ذات الدائرة، التي أحالت أوراق المتهم لفضيلة المفتي لحين ورود الرأي الشرعي.

وتعود أحداث القضية، التي أحالتها النيابة العامة في مركز مغاغة لمحكمة الجنايات في أول شهر يناير من عام 2016، حينما شرع المتهم فى خطف الطفل المجني عليه واستدراجه إلى مبنى تحت الإنشاء بقطعة أرض فضاء بإحدى القرى، بحجة توصيله لأحد أقاربه، ثم طرحه أرضًا محاولًا هتك عرضه، وخشية افتضاح أمره وبعد مقاومة عنيفة من الطفل، اعتدى المتهم على الطفل بـ"البلوك الحجري"، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم العثور على الجثة عقب ذلك.

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