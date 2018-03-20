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الوطن

الفنانة هبة عبدالغني إحدى بدويات سيناء في "الأب الروحي 2"

منذ 9 دقيقة
كتب: الوطن
الفنانة هبة عبدالغني إحدى بدويات سيناء في "الأب الروحي 2"

هبة عبدالغني

انتهت الفنانة هبة عبدالغني من تصوير 50% من مجمل مشاهدها ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي"، المنتظر عرضة قريبا عبر مجموعة قنوات "dmc"، حصريا، على أن تستكمل تصوير باقي دورها بالمسلسل خلال الفترة المقبلة.

وتظهر هبة خلال السياق الدرامي للمسلسل في شخصية جديدة تماما بالنسبة لها، وهي شخصية "العمة كحلة" وهي سيدة من بدو سيناء، وتعد المرة الأولى التي تقوم فيها هبة بتجسيد هذه الشخصية، التي تطلبت استعدادات خاصة منها.

يشار إلى أن مسلسل "الأب الروحي 2" من بطولة سوسن بدر وأحمد عبدالعزيز ودنيا عبدالعزيز ومحمود الجندي، ووفاء سالم وإيهاب فهمي ومحمد عز وآخرين، من تأليف هاني سرحان، وإخراج تامر حمزة في أولى تجاربه الإخراجية، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

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