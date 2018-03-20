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الوطن

منتجة "أبو العروسة": ممكن نعمل جزء ثاني.. وسوسن بدر: قرار مش سهل

اليوم AM 05:30
كتب: شريف سليمان
منتجة "أبو العروسة": ممكن نعمل جزء ثاني.. وسوسن بدر: قرار مش سهل

الفنانة سوسن بدر

أعربت المنتجة هبة قطب، عن سعادتها بنجاح مسلسل "أبو العروسة"، الذي أذاعته فضائية "DMC"، قائلة: "عملنا حاجة مشرفة يا رب تكون عجبت الناس". 

وأضافت "قطب"، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، الذي يُذاع عبر فضائية "DMC": "احتمال يبقى في جزء ثاني للمسلسل، بنحاول، والرأي يرجع لفريق العمل". 

فردت عليها الفنانة سوسن بدر، قائلةً: "قرار صعب، ولازم يتحسب حاجات كتيرة فيه".

ووجهت الفنانة سوسن بدر، الشكر للمخرج المنفذ هشام فتحي، وباقي فريق الإخراج، قائلةً إنه أنقذ المسلسل.

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