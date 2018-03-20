"مباحث أسيوط" تضبط المتهم الثاني بذبح مسنة داخل مسكنها لسرقة قرطها

ضبطت مباحث قسم أول أسيوط، عاطلين بتهمة قتل عجوز في العقد الثامن من عمرها، بقصد سرقة قرطها الذهبي بحي غرب أسيوط، أحدهما شقيق زوجة نجلها.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي قسم أول أسيوط بلاغا من الأهالي بالعثور على عجوز في العقد الثامن من عمرها مذبوحة بشقتها.

وأشارت التحريات التي قام بها المقدم محمد عطية رئيس مباحث أول أسيوط، إلى أن المجني عليها تدعى (صفية محمد جلال حسن- 78 سنة- ربة منزل) مقيمة غرب البلد حارة جلال، وأن وراء الواقعة كل من عادل مصطفى عيسى حسنين وشهرته البرنس عاطل مقيم غرب البلد، سبق اتهامه في عشرة قضايا متنوعة ما بين "مخدرات، سرقات متنوعة، وسكر بالطريق العام"، وحسن أحمد سعد حسن وشهرته حسن سبولة، عاطل، مقيم غرب البلد سبق اتهامه في عشرة قضايا "إتجار في مخدرات، مشاجرة، إحراز سلاح ناري"، اللذين اتفقا على ارتكاب جريمتهم الآثمة عقب ترددهما عدة مرات على محل سكن المجني عليها، حيث انهما يقطنان بالقرب منها، ويزاولان نشاطهما الإجرامي في الإتجار في المخدات بالمنطقة.

وأضافت التحريات، أن المتهمين على علم بالمجني عليها حيث كانت عادة تجلس على الأرض أمام الحارة التي تقطن بها، وترتدي قرطا ذهبيا كبير الحجم، وهو مقصد المتهمين، وفي موعد ارتكاب الواقعة توجها إليها بعد تعاطيهما كمية من المواد المخدرة، وعقب دخولهما لسكن المجني عليها، والمعتاد أن يكون الباب غير مغلق في ذلك الوقت قرابة السابعة والنصف صباحا، عقب خروج حفيدي المجني عليها للمدرسة، حيث أنه حال مشاهدة المجني عليها للمتهمين بداخل غرفتها في الدور الأرضي صاحت.

وأكدت التحريات أن المتهم الأول أخرج سلاح أبيض "سكين"، وباغتها بعدة طعنات حتى فارقت الحياة، وذلك خشية افتضاح أمرهما عقب مشاهدة المجني عليها لهما، ولم يتمكنا من سرقة القرط الذهبي لاستشعارهما بصوت قدوم نجلها وأولاده القاطنين بالدور العلوي بنفس العقار الذي تقطن فيه المجني عليها، وفروا هاربين وتخلصوا من السكين عبر إلقاءه بترعة الملاح.