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الوطن

ساويرس عن قرارات السيسي: "مستبيع.. ضحى بشعبيته علشان يعمل الصح"

منذ 8 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
ساويرس عن قرارات السيسي: "مستبيع.. ضحى بشعبيته علشان يعمل الصح"

سميح ساويرس

أثنى رجل الأعمال سميح ساويرس على القرارات الاقتصادية الصعبة، التي اتخذتها الحكومة، وأهمها قرار تعويم الجنيه المصري أمام الدولار.

وقال ساويرس، خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "مصر النهاردة" المٌذاع عبر فضائية "مصر الأولى": "لما يكون عندك غرغرينا ولازم تقطع الصباع، أهو الحركة بتاعت التعويم كأنها كده".

وتابع: "مع إنها علقة جامدة لكل الشعب، لكن كان لازم حد يديهم الدواء المر ده عشان يبقى فيه أمل إنه يخف، مع أنه هياخد وقت".

وعن تأثير القرارات الاقتصادية على شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال ساويرس: "دفع تمن جزء من شعبيته والناس مش واخدة بالها أن اللي يضحى بالشعبية عشان الصح، مفروض شعبيته تزيد، هو مستبيع وقال هصلحها يعني هصلحها، والنتايج هتظهر لكن هتاخد وقت لكن الناس مستعجلة".

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