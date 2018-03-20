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الوطن

ساويرس: يد الحكومة مرتعشة.. "السيسي بيقولهم هاتوا الورق أمضيه أنا"

اليوم AM 07:09
كتب: أحمد حامد دياب
ساويرس: يد الحكومة مرتعشة.. "السيسي بيقولهم هاتوا الورق أمضيه أنا"

سميح ساويرس

قال رجل الأعمال سميح ساويرس، إن سياسة الأيدي المرتعشة ما زالت متواجدة لدى أفراد الحكومة.

وأضاف ساويرس، خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "مصر الأولى": "الإيد الثابتة الوحيدة هي إيد الرئيس السيسي، بيتنرفز على الناس اللي مبتاخدش قرارات، ويقولهم هات لي الورق وأمضيه أنا".

وأوضح ساويرس، أن الاستثمار في منطقة شمال سيناء يعاني من بعض الصعوبات، التي لا توجد في أي مكان بمصر، بسبب بعض القوانين التي تمنع تملك الأرض وبسبب التراخيص وغيرها.

وتوقع ساويرس أن يتم تغيير هذه القوانين قريبًا، لبدء عملية الاستثمار في شمال سيناء.

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