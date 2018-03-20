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الوطن

ساويرس عن سبب نجاحه هو وإخوته: "مدرسة ألماني وجامعات بره واسم أبونا"

منذ 29 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
ساويرس عن سبب نجاحه هو وإخوته: "مدرسة ألماني وجامعات بره واسم أبونا"

سميح ساويرس

كشف رجل الأعمال سميح ساويرس، عن سبب نجاحه هو وإخوته نجيب وواصف كرجال أعمال، قائلا: "هقولك الخلطة بتيجي إزاي، إن يبقى عندك أب وأم الاتنين مثل أعلى ليك وأنت طالع، وإنك تروح مدرسة كويسة وإحنا التلاتة روحنا المدرسة الألماني، اللي هي كانت طول عمرها حتى النهاردة ماشية على النظام التعليم الألماني البحت، وبالتالي كنا سابقين كل الناس اللي كانوا في مدارس عادية".

وقال ساويرس، خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "مصر النهاردة" المٌذاع عبر فضائية "مصر الأولى: "إحنا التلاتة اتعلمنا في جامعات برة مصر وكلها جامعات مهمة، ورجعنا لقينا الوالد مدرسة في البيزنس فتعلمنا منه، واستلفنا اسمه، وكفاية إننا كنا نقول أنا ابن أنسي ساويرس، ورجعنا مصر في العصر الذهبي لبداية الاستثمار في التمانينات وده كان حظ".

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