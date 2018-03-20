مسيرة لطلاب جامعة أسيوط لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

انطلقت مسيرة حاشدة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط، منذ قليل، تحت شعار "صوتك لمصر"، التي نظمتها مبادرة "طلاب من أجل مصر"، وذلك لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد الدكتور شحاتة غريب شلقامي، المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن المسيرة تأتي ضمن حملة "شارك من أجل مصر"، التي أطلقتها المبادرة، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبداللطيف نائبه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

وأضاف شلقامي أن المسيرة انطلقت من أمام الاستاد الرياضي، وفي مقدمتها الدكتور أحمد قراعة عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة مديحة حسني وكيلة كلية الطب البيطري، والدكتور محمود عبدالمعطي رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة، وحشد هائل من الطلاب.

وأوضح أنها جابت عددا من شوارع وميادين المحافظة بهدف تشجيع أبناء المحافظة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.