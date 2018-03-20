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الوطن

ضبط تاجري خمور بحوزتهما 160 زجاجة "بيرة" على متن سيارة في أسيوط

منذ 49 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
ضبط تاجري خمور بحوزتهما 160 زجاجة "بيرة" على متن سيارة في أسيوط

أحد المتهمين والمضبوطات

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة، من ضبط شخصان من المنيا يتاجران في الخمور، وبحوزتهما 160 زجاجة "بيرة" على متن سيارة، قيادة أحدهما بديروط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مدير إدارة مباحث التموين بالمديرية يفيد ضبط كلا من (م. ف. س. م- مواليد 1977- سائق) و(م. م. ج.- مواليد 1957) ومقيمان بندر ملوي بمحافظة المنيا، وحال مرورهم بناحية بندر ديروط بسيارة قيادة الأول، وعلى متنها كمية من المواد الكحولية المحظور بيعها بدون ترخيص، بلغت 160 زجاجة بيرة مختلفة الأنواع والأحجام.

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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