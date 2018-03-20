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الوطن

"القناة" تكرم الفائزين بمهرجان كرة السرعة للجامعات المصرية

منذ 35 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
"القناة" تكرم الفائزين بمهرجان كرة السرعة للجامعات المصرية

جامعة القناة تكرم الطلاب الفائزين بمهرجان كرة السرعة للجامعات المصرية .

كرم الدكتور طارق راشد رحمي، نائب رئيس جامعة القناة لشؤون التعليم والطلاب، الطلاب الفائزين بالمركز الثاني في المهرجان الـ10 لكرة السرعة للجامعات المصرية، الذي عقد بالغردقة، ونظمته جامعة جنوب الوادي، وذلك تحت رعاية الدكتور عباس محمد منصور، وإشراف عام الدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

فاز طلاب كلية التجارة آية سمير، وإيمان سمير، بكلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية، ومصطفى محمود أحمد وعبدالرحمن محمد شريف، طلاب كلية التجارة بالمركز الثاني، على 13 جامعة مصرية مشاركة بأكثر من 120 طالبا وطالبة.

وسلم محافظ الغردقة اللواء أحمد عبدالله، الجوائز، للطلاب الفائزين بالمسابقة، حيث حصل طلاب جامعة عين شمس على المركز الأول، وطلاب جامعة قناة السويس على المركز الثاني.

وأشاد راشد بمستوى الطلاب المشاركين، وشكرهم على التمثيل المشرف لكليتهم وجامعتهم.

 

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