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الوطن

"الصناعة": الحظر الروسي لاستيراد البطاطس يخص حوضين من أصل 476

منذ 23 دقيقة
كتب: وائل سعد
"الصناعة": الحظر الروسي لاستيراد البطاطس يخص حوضين من أصل 476

صورة أرشيفية

قال تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد برفض السلطات الروسية استيراد البطاطس المصرية، بزعم عدم جودتها،  تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة.

وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة، أن السلطات الروسية لم تًصدر قرارا بفرض حظر شامل على واردات البطاطس المصرية، بل أن حقيقة الأمر تتمثل في اعتراض الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي على شحنتين بطاطس واردة من حوضين تصدير فقط، وليس كل شحنات البطاطس الواردة من مصر كما انتشر، مشددةً على أن هذا الحظر يخص حوضين فقط من إجمالي 476 حوضا يتم التصدير منها إلى السوق الروسي.

وأكدت الوزارة، أن مصر تطبق المعايير والإجراءات الصحية والنباتية التي تضمن خلو الصادرات الزراعية المصرية من الآفات، وهو ما ساهم في إحداث طفرة كبيرة بمعدلات تصدير البطاطس إلى السوق الروسي خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من البطاطس 118.4 مليون دولار مقابل 45.4 مليون دولار عام 2016، بزيادة قدرها 160.6%.

 

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