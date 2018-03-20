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الوطن

"معلومات الوزراء": لا حرمان للابنة غير المتزوجة من معاش والدها المتوفي

منذ 13 دقيقة
كتب: وائل سعد
"معلومات الوزراء": لا حرمان للابنة غير المتزوجة من معاش والدها المتوفي

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

قال تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد بحرمان الابنة غير المتزوجة من حقها في معاش والدها المتوفى، بناءً على قرار منظمة العمل الدولية باعتبارها الجهة المشاركة في إعداد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح المركز، في بيان صادر اليوم، أنه الوزارة نفت صحة حرمان الابنة غير المتزوجة من حقها في معاش والدها المتوفى تمامًا، مؤكدًا أن مشروع "قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد" لم يتضمن إطلاقًا حرمان الابنة من معاش والدها؛ طالما أنها تنطبق عليها شروط الاستحقاق المقررة، والتي تتمثل في كونها غير متزوجة، أو لا تعمل، وأيا كان سنها.

وشدد المركز، على أن مشروع القانون الجديد لم يمس أي حقوق تأمينية مقررة حاليًا بقوانين التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

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