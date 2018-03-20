بالصور| بعثة المنتخب تغادر المطار.. واللاعبون يهدون عمال "مصر للطيران" كرة قدم

غادرت بعثة منتخب مصر لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب، منذ قليل، مطار القاهرة الدولي إلى سويسرا، على متن طائرة خاصة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مبارتين أمام البرتغال واليونان، المقرر لهما يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين، في أولى خطوات الفراعنة للإعداد لكأس العالم 2018 في روسيا.

والتقط عدد من العاملين بمطار القاهرة الصور التذكارية مع لاعبي المنتخب، فيما أهدى اللاعبون العاملين بشركة "مصر للطيران" تذكار كرة قدم وقع عليها جميع أعضاء البعثة، قبل خوض مسابقات كأس العالم.