محمد الأتربي: اقتصاد مصر جيد و"نواجه تحديات ولكن النتائج مبهرة"

قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس صندوق دعم الرياضة، إن اقتصاد مصر في حالة "جيدة" والمؤسسات العالمية تشييد بالاصلاحات الاقتصادية و الخطوات الجرئية التى اتخذتها الحكومة بداية من تحرير سعر الصرف وألغاء الدعم التدريجي، أدت إلى تحسن الوضع الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو سريعة، مضيفًا "نعم هناك تحديات ونتعامل معها والنتائج مبهرة".

وأكد الاتربى،خلال الندوة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال مساء أمس بعنوان: "الرياضة والاستثمار..شراكة من اجل التنمية"أن بنك مصر يولى اهتمام كبيراً فى الاستثمار فى تنمية المجتمع فى أطار تنفيذ برامج المسئولية المجتمعية، مشيراً إلى أن البنك انفق 650 مليون جنيه فى التعليم والصحة ودعم المؤسسات وتوسع في برامج المرأة المعيلة بالاضافة إلى انشاء صندوق خيرى لدعم الرياضة لتشجيع المشاركة المجتمعية فى دعم القطاع وخاصة دعم الألعاب الفردية.

وقال أن فكرة الصندوق وتأسيسه لاقت تعاون كبيراً وترحيب من القطاع الخاص ودعم من وزير الشباب والرياضة ورئيس هيئة الرقابة المالية واللجنة الأولومبية والعديد من الجهات، مشيراً إلى أنه سيتم زيادة رأسمال الصندوق من 5 ملايين جنيه إلى 250 مليون جنيه من خلال طرح وثائق على رجال الاعمال واشراك اتحاد بنوك مصر وتوسيع قاعدة المساهمين.واضاف الاتربى أنه الاتفاق مع شركة بلتون مصر لإدارة أموال الصندوق واستثمار عائداته فى رعاية الأبطال الرياضيين، مشيراً إلى أنه من المستهدف أن يصل رأسمال الصندوق إلى مليار جنيه فى الاعوام المقبلة بما يساهم فى تحقيق استدامة فى نمو القطاع الرياضى المصرى بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى.