تسجيل الدخول

الوطن

تأجيل محاكمة المتهمين في "فض رابعة" لـ24 مارس

منذ 4 دقيقة
كتب: علاء يوسف
تأجيل محاكمة المتهمين في "فض رابعة" لـ24 مارس

بديع في قفص الاتهام

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهمًا آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة"، لـ24 مارس لاستكمال مرافعة الدفاع.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

أخبار متعلقة

دفاع متهمي "فض رابعة": جهات سيادية قالت إنه يوجد شر بمكان الاعتصام

دفاع متهمي "فض رابعة": جهات سيادية قالت إنه يوجد شر بمكان الاعتصام
قاضي"فض رابعة" يسمح للأهالي بحضور الجلسة بعد طلب المتهمين

قاضي"فض رابعة" يسمح للأهالي بحضور الجلسة بعد طلب المتهمين
قاضي"فض رابعة" للمتهمين: "هحبسكم سنة لو مسكتوش"

قاضي"فض رابعة" للمتهمين: "هحبسكم سنة لو مسكتوش"
دفاع متهم بـ"فض رابعة": موكلي منحرف ولديه 3 قضايا مخدرات وسلاح

دفاع متهم بـ"فض رابعة": موكلي منحرف ولديه 3 قضايا مخدرات وسلاح
قاضي "فض رابعة " يطلب الطبيب لأحد المتهمين

قاضي "فض رابعة " يطلب الطبيب لأحد المتهمين

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

تواضروس يستقبل سفير لبنان بالقاهرة

تواضروس يستقبل سفير لبنان بالقاهرة

تأجيل محاكمة المتهمين في "فض رابعة" لـ24 مارس

تأجيل محاكمة المتهمين في "فض رابعة" لـ24 مارس

قاضي "فض رابعة": الدفاع أخل بواجباته مما يعد مماطلة في الدعوى

قاضي "فض رابعة": الدفاع أخل بواجباته مما يعد مماطلة في الدعوى

وزير الأوقاف: مشاركة 66 شخصا من 49 دولة في المسابقة العالمية للقرآن

وزير الأوقاف: مشاركة 66 شخصا من 49 دولة في المسابقة العالمية للقرآن

"كريدي سويس": الدولار قد يشهد مزيد من التراجع

"كريدي سويس": الدولار قد يشهد مزيد من التراجع

اختيارات الوطن

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

«عم شبراوى».. هجرته ابنته فعاش على الرصيف 15 عاماً

«عم شبراوى».. هجرته ابنته فعاش على الرصيف 15 عاماً

«عبدالله» نزيل العناية المركزة منذ 3 سنوات بكفر الشيخ.. والأطباء: علاجه فى أمريكا

«عبدالله» نزيل العناية المركزة منذ 3 سنوات بكفر الشيخ.. والأطباء: علاجه فى أمريكا

ماسح أحذية بـ«بدلة وقميص»: «ولا كل من مسك الورنيش مغاورى»

ماسح أحذية بـ«بدلة وقميص»: «ولا كل من مسك الورنيش مغاورى»

«السيسى والبشير».. قمة الأشقاء لتجاوز الأزمات

«السيسى والبشير».. قمة الأشقاء لتجاوز الأزمات

الأكثر قراءة

عاجل