قاضي "فض رابعة": الدفاع أخل بواجباته مما يعد مماطلة في الدعوى

قال المستشار حسن فريد قاضي فض رابعة، قبل تأجيل جلسة اليومأ إن هذه الدعوى نظرت أمام الدائرة من سنتين، ولبت المحكمة جميع طلبات الدفاع، وطلبت من النيابة المرافعة ونبهت على الدفاع ضرورة المرافعة، وأجلت المحكمة الدعوى للعديد من الجلسات للمرافعة، والدفاع أخل بواجباته بعد جاهزيته للمرافعة مما يعد مماطلة في الدعوى.

وتضم القضية محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وعددًا من قيادات الجماعة، بينهم أسامة محمد مرسي، محمد البلتاجي، عصام العريان، صفوت حجازي، عبدالرحمن البر، أحمد عارف، عمرو زكي عضو البرلمان الأسبق، باسم عودة وزير التموين الأسبق، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وآخرين، في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية".