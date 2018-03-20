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الوطن

طارق قابيل يشارك في قمة إطلاق التجارة الحرة الأفريقية

منذ 6 دقيقة
كتب: صالح إبراهيم
طارق قابيل يشارك في قمة إطلاق التجارة الحرة الأفريقية

الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

يشارك، غدا، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بفعاليات القمة الافريقية المنعقدة لإطلاق منطقة التجارة الحرة.

وتضم القمة 55 دولة أفريقية، والتي تعقد بالعاصمة الرواندية كيجالي تحت مظلة الاتحاد الافريقي وبمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الافريقية ووزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني واعضاء البرلمانات الافريقية وشركاء التنمية.

وقال الوزير إن التوقيع على اتفاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية يمثل خطوة هامة نحو السوق المشتركة الافريقية ونقلة جديدة للوصول للتكامل الاقتصادي الافريقي، مشيراً إلى أن الاتفاق يحقق المصلحة المشتركة لكافة الدول الافريقية ويعزز طموحات القارة السمراء في استعادة مكانتها علي خريطة التجارة العالمية.

ولفت "قابيل" ان الاتفاق يتماشى مع التوجهات الحالية للقيادة السياسية في مصر نحو الاندماج والتكامل مع اشقائها الافارقة وبما يضمن تعزيز التواجد المصري بمحيطها الافريقي علي المستوين السياسي والاقتصادي، منوها الي ان هذا الاتفاق يعد أولى خطوات رؤية افريقيا 2063 "افريقيا التي نريدها"

وأضاف "قابيل" أن الرئيس الرواندي بول كإجامي رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد  موسي فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي سيترأسان قمة رؤساء الدول والحكومات الافريقية للإعلان رسمياً عن اطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية فى حال توافق  الدول الاعضاء، لافتا إلى أن المنطقة تغطي مجالات التجارة في السلع والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة.

وأوضح أن الاتفاقية ستتيح إمكانية مناقشة كافة القضايا التجارية الافريقية في إطار مفوضية الاتحاد الافريقي، لافتا إلى أنه من المتوقع زيادة التجارة البينية الافريقية بنسبة 52% بحلول عام 2022 وذلك وفقا لبيانات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة

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