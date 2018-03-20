مدير الشرطة الإيطالية: التدريب مع مصر يعكس ثقتنا في الخبرات المصرية

قال فرانكو جابرييلي، مدير الشرطة الإيطالية، إن ورشة العمل الأولى المنعقدة، اليوم، بأكاديمية الشرطة لتدريب 19 دولة إفريقية على مواجهة الهجرة غير الشرعية، تأتي في إطار البرنامج التدريبي المشترك بين مصر وإيطاليا وتعكس ثقة الأجهزة الأمنية الإيطالية في الخبرات المصرية المتراكمة في هذا المجال.

وأضاف أن ورشة العمل تعد مبادرة فريدة من نوعها وستسمح بترسيخ علاقات التعاون مع مختلف الدول الإفريقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيدا بحجم الإمكانيات التي تمتلكها أكاديمية الشرطة مما أهلتها لاستضافة الورشة الأولى للبرنامج التدريبي المصري- الإيطالي.

وأوضح أن هذا البرنامج التدريبي يستمر على مدار عامين ويشمل عقد ٦ دورات تدريبية تستضيف مصر الورشة الافتتاحية وتستضيف إيطاليا الورشة الختامية.