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الوطن

"الدبلوماسية الهولندية" ترحب بإرسال طلاب الأزهر لجامعات أمستردام

منذ 13 دقيقة
كتب: عبد الوهاب عيسى
"الدبلوماسية الهولندية" ترحب بإرسال طلاب الأزهر لجامعات أمستردام

جانب من الورشة

رحبت الدكتورة باوكيا دايكسترا، منسقة الدبلوماسية الشعبية لهولندا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتواصل مع جامعة الأزهر وإرسال طلاب للحصول على الماجستير والدكتوراه في جامعات أمستردام.

وأشادت باوكيا، خلال كلمتها بورشة عمل تي عقدت بين وفد من علماء جامعة الأزهر وآخر من علماء هولندا، بطلاب جامعة الأزهر، مشيرة إلى تواصلها ورفع تقرير لوزارة الخارجية الهولندية، من أجل توفير مزيد من الدعم وفتح آفاق أرحب للتعاون مع جامعة الأزهر.

فيما أشاد الدكتور أحمد العزبي، أستاذ ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، بما انتهت إليه الورشة، مشيرا إلى أن اختلاف وجهات النظر أمر طبيعي جدا يعد من قبيل التنوع، متمنيا أن يتم تفعيل التعاون المستقبلي من الجانبين.

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