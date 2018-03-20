خالد حسونة: "رجل القلعة" به رسائل للحاكم والشعب ومناسب لهذه الفترة

يواصل المخرج خالد حسونة، عمل البروفات الخاصة بالعرض المسرحي التاريخي "رجل القلعة" للكاتب أبو العلا السلاموني، لتقديمه على المسرح المكشوف بقصر ثقافة المنصورة يوم 29 مارس الجاري، ومن المقرر أن يستمر العرض إلى 12 أبريل.

وقال حسونة لـ"الوطن": "النص تم تقديمه مسرحيًا مرات كثيرة، سواء على مسارح البيت الفني أو غيرها، وأرى أنه مناسب لهذه الفترة، التي يختار فيها الشعب حاكمه من خلال انتخابات الرئاسة التي تجرى هذه الأيام، وتجربة محمد علي في حكم مصر تجربة ثرية، وعليها مآخذ رغم الإنجازات والنهضة التي حققتها التجربة على مستويات مختلفة".

وأضاف حسونة: "النص يحمل أكثر من رسالة مهمة أولها أن الشعب لابد أن يختار حاكمه المصري بنفسه، والرسالة الثانية تقول إن الحاكم لا ينعزل عن شعبه في قلعة خاصة، متابعا احكم من بيتك لا من فوق القلعة، كي تبقى قرب الناس، فتسمع، وبذلك يتحقق حلم الشعب والحاكم في تحقيق نهضة، أي أننا نقول من خلال النص إننا لابد أن نستفيد من تجربة محمد علي، التي انهارت بعد 40 سنة من حكمه بسبب أطماعه خارج حدود مصر، والرسالة الثالثة لابد للحاكم أن يقوى دولته على كافة المستويات الاقتصادية والعسكرية، قبل التفكير في مساعدة أي طرف خارجي، وهذا ما يفعله الرئيس السيسي حاليًا حيث يهتم بتقوية مصر عسكريًا واقتصاديًا".

المسرحية استعراضية غنائية، ويقوم ببطولتها ما يزيد على 30 ممثلا وممثلة منهم: رجائي فتحي، فيفي حسنين، أشرف عودة، تامر محمود، محمد الفقي، ميادة سويلم، هبة مجدي، ديكور شادي قطامش، استعراضات أيمن علي، وأشعار عبدالوهاب علي، ألحان رجب الشاذلي.