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الوطن

تفاصيل مزاد الدولة لبيع وحدات سكنية وحق استغلال مباني إدارية

منذ 23 دقيقة
كتب: سمر إيهاب
تفاصيل مزاد الدولة لبيع وحدات سكنية وحق استغلال مباني إدارية

صورة أرشيفية

أعلنت الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة، بمحافظة القاهرة، عن بيع وحدات سكنية وطرح حق استغلال لقطعة أرض ومبنى إداري ومحلات تجارية بمزاد علني.

ورصدت "الوطن" تفاصيل المزاد، كالتالي:

1)طرح حق استغلال لمدة عشر سنوات لعدد 104 محل تجاري بمساحة 12.5 م2 للمحل الواحد بمشروع السوق الحضاري بحي الزاوية الحمراء، وتأمين دخول المزاد 20 ألف جنيه.

2)طرح حق استغلال لمدة عشر سنوات لقطعة أرض لنشاط، و5 محلات.

3)طرح استغلال لمدة عشر سنوات للدور الأرضي، بمبنى الإدارة الرئيسي كمقر لأحد البنوك بمساحة 320 م2 بموقف السلام الجديد بحي السلام أول.

4)طرح حق استغلال لمدة عشر سنوات، لعدد 6 محلات لنشاط صيدلية بمساحة 70 م2.

5)بيع 2 وحدة سكنية بمساحة 104 م2، وتأمين دخول المزاد 15 ألف جنيه.

وتعقد جلسة المزاد الخميس الموافق 5/4/2018، الساعة 12 ظهرا بمقر نادي  شرطة القاهرة بعابدين.

وتطلب كراسة الشروط من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بديوان عام المحافظة بعابدين.

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