"كلنا معاك" تنظم مؤتمرا حاشدا لتأييد السيسي بالوادي الجديد

نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالوادي الجديد، اليوم، مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا بمدينة الخارجة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، شاركت فيه عدد من الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات بالمحافظة.

وقال الدكتور محسن عبد الوهاب منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر بالوادي الجديد، إن المؤتمر دُشن بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، وحضره عدد من القيادات التنفيذية والشعبية من بينهم وكيل وزارة الصحة والتعليم ونواب البرلمان عن الوادي الجديد ولفيف من المواطنين.

وأضاف محسن، أن المؤتمر تضمن تنفيذ عدد من الفقرات الفنية والموسيقية لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة الخارجة، وبعض الأغاني الوطنية، كما قدمت فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الخارجة بعض الرقصات المعبرة عن الموروث الثقافي الواحاتي.

واستعرض المؤتمر بعد ذلك إنجازات الرئيس السيسي في جميع القطاعات من خلال إنشاء محطات طاقة ومشروعات طرق قومية ضخمة، وكذلك مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان ومشروع قناة السويس والمدن الجديدة.

وأوضح الدكتور محسن عبد الوهاب منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر بالوادي الجديد، أن الحملة تهدف من وراء المؤتمرات والمسيرات التي يجري تنظيمها على مدار الأيام الماضية إلى تعريف المواطنين بالإنجازات التي تمت على أرض الواقع وحث المواطنين على الخروج والمشاركة في العملية الانتخابية ودعم الرئيس السيسي والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية.