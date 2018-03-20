تسجيل الدخول

الوطن

"كلنا معاك" تنظم مؤتمرا حاشدا لتأييد السيسي بالوادي الجديد

منذ 5 دقيقة
كتب: شرف غريب
"كلنا معاك" تنظم مؤتمرا حاشدا لتأييد السيسي بالوادي الجديد

حملة كلنا معاك تنظم مؤتمرا حاشدا لتأييد السيسي بالوادى الجديد

نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالوادي الجديد، اليوم، مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا بمدينة الخارجة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، شاركت فيه عدد من الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات بالمحافظة.

وقال الدكتور محسن عبد الوهاب منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر بالوادي الجديد، إن المؤتمر دُشن بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، وحضره عدد من القيادات التنفيذية والشعبية من بينهم وكيل وزارة الصحة والتعليم ونواب البرلمان عن الوادي الجديد ولفيف من المواطنين.

وأضاف محسن، أن المؤتمر تضمن تنفيذ عدد من الفقرات الفنية والموسيقية لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة الخارجة، وبعض الأغاني الوطنية، كما قدمت فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الخارجة بعض الرقصات المعبرة عن الموروث الثقافي الواحاتي.

واستعرض المؤتمر بعد ذلك إنجازات الرئيس السيسي في جميع القطاعات من خلال إنشاء محطات طاقة ومشروعات طرق قومية ضخمة، وكذلك مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان ومشروع قناة السويس والمدن الجديدة.

وأوضح الدكتور محسن عبد الوهاب منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر بالوادي الجديد، أن الحملة تهدف من وراء المؤتمرات والمسيرات التي يجري تنظيمها على مدار الأيام الماضية إلى تعريف المواطنين بالإنجازات التي تمت على أرض الواقع وحث المواطنين على الخروج والمشاركة في العملية الانتخابية ودعم الرئيس السيسي والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية.

أخبار متعلقة

انطلاق ملتقى شباب الصعيد "كلنا معاك من أجل مصر" بالوادي الجديد

انطلاق ملتقى شباب الصعيد "كلنا معاك من أجل مصر" بالوادي الجديد
"كلنا معاك من أجل مصر" تجمع 80 ألف توقيع بالوادي الجديد

"كلنا معاك من أجل مصر" تجمع 80 ألف توقيع بالوادي الجديد
مؤتمر جماهيري لمسئولي وزارة الإسكان وبنك مصر بالداخلة بالوادي الجديد

مؤتمر جماهيري لمسئولي وزارة الإسكان وبنك مصر بالداخلة بالوادي الجديد
عزل مسؤولي الميكنة الزراعية بالوادي الجديد لعدم حضورهما مؤتمر جماهيري

عزل مسؤولي الميكنة الزراعية بالوادي الجديد لعدم حضورهما مؤتمر جماهيري

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

اليوم.. الائتلاف الحاكم بإثيوبيا يختار رئيسا جديدا له

اليوم.. الائتلاف الحاكم بإثيوبيا يختار رئيسا جديدا له

انتهاء اختبارات مشرفي الحج لمحافظات الصعيد بسوهاج

انتهاء اختبارات مشرفي الحج لمحافظات الصعيد بسوهاج

وزير الخارجية السوداني يصف زيارة البشير لمصر بـ"المميزة"

وزير الخارجية السوداني يصف زيارة البشير لمصر بـ"المميزة"

"الري": تنفيذ 75% من مشروع سحارة سرابيوم بـ182 مليون جنيه

"الري": تنفيذ 75% من مشروع سحارة سرابيوم بـ182 مليون جنيه

السجن المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين بـ"أحداث عنف العياط"

السجن المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين بـ"أحداث عنف العياط"

اختيارات الوطن

نعت سفير أمريكا بـ"ابن كلب".. نفسيون عن موقف "أبو مازن": قمة الغضب

نعت سفير أمريكا بـ"ابن كلب".. نفسيون عن موقف "أبو مازن": قمة الغضب

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

«عم شبراوى».. هجرته ابنته فعاش على الرصيف 15 عاماً

«عم شبراوى».. هجرته ابنته فعاش على الرصيف 15 عاماً

«عبدالله» نزيل العناية المركزة منذ 3 سنوات بكفر الشيخ.. والأطباء: علاجه فى أمريكا

«عبدالله» نزيل العناية المركزة منذ 3 سنوات بكفر الشيخ.. والأطباء: علاجه فى أمريكا

ماسح أحذية بـ«بدلة وقميص»: «ولا كل من مسك الورنيش مغاورى»

ماسح أحذية بـ«بدلة وقميص»: «ولا كل من مسك الورنيش مغاورى»

الأكثر قراءة

عاجل