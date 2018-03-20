ميناء غرب بورسعيد يستقبل 2500 رأس ماشية حية

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد، استقبل اليوم الثلاثاء، 2500 رأس ماشية حية، على متن سفينة قادمة من أسبانيا.

وأوضح بيان لموانئ بورسعيد، أن السفينة OMEGA STAR القادمة من أسبانيا وجنسيتها سيراليون، والتى يبلغ طولها 97 متر متر والغاطس 5.5 متر وذلك لتفريغ 2500 رأس ماشية حية بالميناء.

وتعتبر هذه السفينة الرابعة التى تدخل الميناء خلال شهر مارس الجارى، فقد استقبل الميناء السفينة BLUE OCEANA، وعلى متنها 6279 رأس ماشية والسفينة ADEL .1 وعلى متنها 1046 رأس ماشية، وأخيرا السفينة VICTORY وعلى متنها 7500 رأس ماشية .

وأشار البيان إلى أنه يجرى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من والى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.