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الوطن

أمريكا قد تعفي اليابان من الرسوم على الصلب والألومنيوم

منذ 4 دقيقة
كتب: وكالات
أمريكا قد تعفي اليابان من الرسوم على الصلب والألومنيوم

أرشيفية

قال وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو يوم الثلاثاء إن هناك احتمالا كبيرا لإعفاء بلاده من الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم على حسب كل صنفب، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال سيكو إنه على دراية بأن شركات إنتاج الصلب اليابانية وغيرها تشجع زبائنها الأمريكيين على التقدم للحصول على إعفاءات. وأضاف أن منتجات الصلب والألومنيوم اليابانية أسهمت بشكل كبير في الصناعة الأمريكية ولا بديل عنها.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضى قدما في وقت سابق من هذا الشهر في فرض رسوم نسبتها 25 بالمئة على واردات الصلب وعشرة بالمئة على واردات الألومنيوم لكنه أعفى كلا من كندا والمكسيك وعرض إمكانية استثناء حلفاء آخرين.

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