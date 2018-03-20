جريح في انفجار طرد مفخخ جديد في تكساس

أصيب موظف بجروح من جراء انفجار طرد مفخخ في وقت مبكر من صباح اليوم، في مركز توزيع لشركة فيديكس في شيرتز بمنطقة سان انطونيو، بعد يومين على انفجار طرد مفخخ ىخر في أوستن، عاصمة الولاية الاميركية، كما ذكرت وسائل الإعلام.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ان الطرد كان مرسلا الى اوستن.

واعلنت شرطة تكساس الاثنين انها تقوم بعمليات بحث وتحر عن مشتبه بانه يضع هذه القنابل. وقد أصيب رجلان بجروح الأحد لدى انفجار طرد مفخخ في أوستن، هو الهجوم الرابع في هذه المدينة منذ بداية الشهر.

واسفرت الهجومات الثلاثة السابقة عن قتيلين وعدد كبير من الجرحى.

وكانت الشرطة تحدثت عن جرائم عرقية بعد الانفجارات الثلاثة الأولى، لأن جميع الضحايا كانوا من السود او من اصول اسبانية، لكن الانفجار الرابع التي اصاب بجروح اثنين من البيض، يبدو "عشوائيا" كما قالت.