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الوطن

التحقيق مع 4 عاطلين بتهمة سرقة السيارات في أطفيح

منذ 27 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
التحقيق مع 4 عاطلين بتهمة سرقة السيارات في أطفيح

اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة

ألقت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على 4 عاطلين بتهمة سرقة السيارات بالإكراه في منطقة الصف.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين سبق اتهامهم في 5 قضايا إتجار في المخدرات وسرقات بالإكراه، وضبط بحيازتهم مطواة وفرد خرطوش، واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي، وأرشدوا عن 3 سيارات مبلغ بسرقتهما.

وتم إحالة المتهمين للنيابة، وباشرت النيابة التحقيق تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة السرقة وحيازة أسلحة نارية، وبيضاء، دون ترخيص، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة.

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