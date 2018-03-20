التحقيق مع 4 عاطلين بتهمة سرقة السيارات في أطفيح

ألقت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على 4 عاطلين بتهمة سرقة السيارات بالإكراه في منطقة الصف.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين سبق اتهامهم في 5 قضايا إتجار في المخدرات وسرقات بالإكراه، وضبط بحيازتهم مطواة وفرد خرطوش، واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي، وأرشدوا عن 3 سيارات مبلغ بسرقتهما.

وتم إحالة المتهمين للنيابة، وباشرت النيابة التحقيق تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة السرقة وحيازة أسلحة نارية، وبيضاء، دون ترخيص، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة.