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ماليزيا تعلن اختتام محادثاتها مع أرامكو السعودية بشأن الاستثمار

منذ 22 دقيقة
كتب: وكالات
ماليزيا تعلن اختتام محادثاتها مع أرامكو السعودية بشأن الاستثمار

أرشيفية

قال عبد الرحمن دحلان الوزير بمكتب رئيس الوزراء في ماليزيا إن بلاده اختتمت محادثات مع أرامكو السعودية بشأن استثمار بقيمة سبعة مليارات دولار في مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات (رابيد) التابع لشركة بتروناس، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال الوزير الماليزي في مؤتمر يوم الثلاثاء إن الاستثمار سيصل في نهاية الشهر.  

وفي فبراير الماضي اتفقت أرامكو على شراء حصة بقيمة سبعة مليارات دولار في مشروع رابيد الخاص بشركة الطاقة الحكومية. كان الوزير عبد الرحمن قال في نوفمبر إن الشركتين ستضعان اللمسات النهائية على المشروع المشترك بعد حل ”مشكلات فنية“.

ويقع المشروع البالغة تكلفته 27 مليار دولار بين مضيق ملقه وبحر الصين الجنوبي وهما ممران لنقل النفط والغاز القادم من الشرق الأوسط إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وسيضم المشروع مصفاة بطاقة تكريرية 300 ألف برميل يوميا ومجمعا للبتروكيماويات بطاقة 7.7 مليون طن متري. ومن المقرر أن يبدأ تشغل المصفاة في عام 2019 ويليها مجمع البتروكيماويات خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر واثني عشر شهرا.

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