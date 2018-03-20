غدا.. ندوة نماذج نسوية مضيئة في بيت السناري

ينظم بيت السناري الأثري، التابع لمكتبة الإسكندرية بحي السيدة زينب بالقاهرة، غدا، ندوة بعنوان (نماذج نسوية مضيئة)، في إطار الاحتفال بعيد الأم من خلال مبادرة (أنا موجود) لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف الندوة إلى التعريف بالدور المهم والحيوى الذي تلعبه المرأة بصفة عامة تجاه أسرتها وخاصة المرأة من ذوات الإعاقة أو التي تعول أشخاصا ذوى إعاقة.

وتتضمن الندوة استضافة أول سيدة أعمال من ذوي الإعاقة ومنها المرأة التي تعول أسرة كاملة من زوج وأربعة أبناء من ذوي الإعاقة الذهنية، كما تناقش الندوة حلم الوطن الأم من خلال سرد لتجربة أم سورية ونجلها الشاب المصاب بالتوحد.

وعلى هامش الندوة تقام ورشة فنية للأطفال من ذوي الإعاقة تدرب فيها الدكتورة أماني صبري استشاري التربية الفنية لذوي الإعاقة.