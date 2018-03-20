تسجيل الدخول

الوطن

غدا.. ندوة نماذج نسوية مضيئة في بيت السناري

منذ 16 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
غدا.. ندوة نماذج نسوية مضيئة في بيت السناري

بيت السناري

ينظم بيت السناري الأثري، التابع لمكتبة الإسكندرية بحي السيدة زينب بالقاهرة، غدا، ندوة بعنوان (نماذج نسوية مضيئة)، في إطار الاحتفال بعيد الأم من خلال مبادرة (أنا موجود) لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف الندوة إلى التعريف بالدور المهم والحيوى الذي تلعبه المرأة بصفة عامة تجاه أسرتها وخاصة المرأة من ذوات الإعاقة أو التي تعول أشخاصا ذوى إعاقة.

وتتضمن الندوة استضافة أول سيدة أعمال من ذوي الإعاقة ومنها المرأة التي تعول أسرة كاملة من زوج وأربعة أبناء من ذوي الإعاقة الذهنية، كما تناقش الندوة حلم الوطن الأم من خلال سرد لتجربة أم سورية ونجلها الشاب المصاب بالتوحد.

وعلى هامش الندوة تقام ورشة فنية للأطفال من ذوي الإعاقة تدرب فيها الدكتورة أماني صبري استشاري التربية الفنية لذوي الإعاقة.

أخبار متعلقة
الإثنين.. بيت السناري يقدم دورة في "فوتوشوب"

الإثنين.. بيت السناري يقدم دورة في "فوتوشوب"
غدا.. مصطفى الفقي يفتتح عرض "مصر.. المدينة والمنطقة" في بيت السناري

غدا.. مصطفى الفقي يفتتح عرض "مصر.. المدينة والمنطقة" في بيت السناري
مهرجان النخيل في بيت السناري

مهرجان النخيل في بيت السناري
كل ثلاثاء.. دورة تعليم اللغة الهيروغليفية في بيت السناري

كل ثلاثاء.. دورة تعليم اللغة الهيروغليفية في بيت السناري
أهمية الإرشاد النفسي للفرد والمجتمع في بيت السناري أول مارس

أهمية الإرشاد النفسي للفرد والمجتمع في بيت السناري أول مارس
ندوة عن "البصمة الصوتية وأهمية استخدامها في المجتمع" في بيت السناري

ندوة عن "البصمة الصوتية وأهمية استخدامها في المجتمع" في بيت السناري
ندوة "فن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة" في بيت السناري

ندوة "فن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة" في بيت السناري

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

جامعة طنطا تحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية للقوة البدنية

جامعة طنطا تحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية للقوة البدنية

أردوغان يطلب من واشنطن الكف عن "الخداع" في موضوع سوريا

أردوغان يطلب من واشنطن الكف عن "الخداع" في موضوع سوريا

صندوق النقد: ترامب يهتم فقط بالعجز التجاري لصناعات محددة

صندوق النقد: ترامب يهتم فقط بالعجز التجاري لصناعات محددة

فلسطينيون يزرعون شتلات الزيتون بالقرب من حدود غزة

فلسطينيون يزرعون شتلات الزيتون بالقرب من حدود غزة

في عيد الاستقلال.. السبسي يقدم مؤشرات على تأزم الوضع الاقتصادي بتونس

في عيد الاستقلال.. السبسي يقدم مؤشرات على تأزم الوضع الاقتصادي بتونس

اختيارات الوطن

نعت سفير أمريكا بـ"ابن كلب".. نفسيون عن موقف "أبو مازن": قمة الغضب

نعت سفير أمريكا بـ"ابن كلب".. نفسيون عن موقف "أبو مازن": قمة الغضب

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

«عم شبراوى».. هجرته ابنته فعاش على الرصيف 15 عاماً

«عم شبراوى».. هجرته ابنته فعاش على الرصيف 15 عاماً

«عبدالله» نزيل العناية المركزة منذ 3 سنوات بكفر الشيخ.. والأطباء: علاجه فى أمريكا

«عبدالله» نزيل العناية المركزة منذ 3 سنوات بكفر الشيخ.. والأطباء: علاجه فى أمريكا

ماسح أحذية بـ«بدلة وقميص»: «ولا كل من مسك الورنيش مغاورى»

ماسح أحذية بـ«بدلة وقميص»: «ولا كل من مسك الورنيش مغاورى»

الأكثر قراءة

عاجل