رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي: يجب تعاون الدول لمكافحة الهجرة غير الشرعية

قال السفير إيفان سوروكوش رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إنه لابد من تأمين الأجواء للهجرة القانونية لمواجهة الأخرى غير القانونية، مشيرا إلى أن المهاجرين يواجهون مخاطر الموت فضلا عن إهدار أموالهم وهو ما يعضد أنشطة عصابات التهريب الدولية لذلك لابد مِن التعاون المشترك بين الدول لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وأضاف خلال مؤتمر التعاون بين الأجهزة الأمنية المصرية والإيطالية المنعقد بأكاديمية الشرطة، أن مكافحة الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم مع احترام حقوق الإنسان، مشددا على أهمية إضفاء الطابع القانوني على الهجرة.

وتابع أن دور مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية تعاظم نظرا لكونها دولة عبور عبر البحر المتوسط، مثمنا الجهود المصريةً في هذا الشأن.

واستطرد قائلا إن انطلاق هذا التدريب بأكاديمية الشرطة يعكس اهتمام مصر بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون علىً المستوى القضائي بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد الكامل لمصر لمواجهة تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال الدعم الشامل البالغ مليار و300 مليون يورو في صورة منح لمشروعات جارية، حيث يرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والقروض ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر مانح لمصر.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إيجاد الحلول العملية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين وإعادة توطين المهاجرين إلى أراضيهم.

من جانبه، قال ماسيمو بونتومبي مدير مركز مكافحة الهجرة التابع لوزارة الداخلية الإيطالية، إن مصر وإيطاليا رائداتان في مجال مجابهة الهجرة غير الشرعية لذلك سيقومان بتدريب كوادر 19 دولة إفريقية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية.

وأضاف أنه من المقرر أن يحضر الورش التدريبية 360 مسؤولا أمنيا من مختلف الدول الإفريقية حول تعزيز مراقبة الحدود وإجراءات العودة وإعادة التوطين وتهريب المهاجرين مع احترام حقوق الإنسان باعتبار أن مكافحة الهجرة غير الشرعية لا ينبغي أن تكون بمنأى عن احترام حقوق الإنسان.

وأضاف أن هذا المشروع التدريبي يهدف إلى تطوير المهارات التدريبية وإنشاء قاعدة معلومات بين كبار الضباط وتعاون شرطي عبر الحدود وإنشاء مركز لتدريب حرس الحدود وتحديد مناهج التدريب المشتركة وذلك بمشاركة خبراء إيطاليين ومصريين.