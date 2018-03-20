ترامب يمنع الأمريكيين من شراء عملة فنزويلا الإلكترونية "بترو"

قامت الولايات المتحدة بحظر كافة التداولات الأمريكية على عملة فنزويلا الإلكترونية الجديدة "بترو".

و"بترو" هي عملة رقمية مقومة بالنفط أطلقتها حكومة فنزويلا خلال هذا العام في محاولة للتخلص من العقوبات الأمريكية السابقة.

ووقع الرئيس دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يمنع جميع الشركات الأمريكية والمواطنين التعامل مع هذه العملة الجديدة على أن يتم تنفيذ القرار على الفور.

وأطلقت الحكومة الفنزويلية عملة "بترو" في الشهر الماضي، مشيرة إلى أن كل عملة سوف يدعمها برميل نفط واحد من احتياطيات البلاد الضخمة.