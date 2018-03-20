أمريكا تحظر المعاملات بعملة فنزويلا الرقمية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحظر أي معاملات مالية في الولايات المتحدة بعملة فنزويلا المشفرة الجديدة ”بترو“ في حين حذر مسؤولون أمريكيون من أنها ”خدعة“ من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من أجل مزيد من تقويض الديمقراطية في الدولة العضو في أوبك، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين ”البترو محاولة يائسة من نظام فاسد للاحتيال على المستثمرين العالميين“ محذرا من أن أي معاملات بالعملة الرقمية ستنتهك العقوبات الأمريكية.

وتابع ”يجب النظر للاستثمار في البترو على أنه دعم مباشر لنظام ديكتاتوري ومحاولته تقويض النظام الديمقراطي في فنزويلا“.

وقال البيت الأبيض إن قرار ترامب يحظر ”جميع المعاملات ذات الصلة وتقديم التمويل والتعاملات الأخرى، من قبل أي مواطن أمريكي ومقيم في الولايات المتحدة، فيما يخص أي عملية رقمية“ أصدرتها حكومة فنزويلا منذ التاسع من يناير.

ويأمل مادورو ان تساعد العملات المشفرة فنزويلا في الالتفاف على العقوبات المالية الأمريكية في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تضخم جامح وانهيار في الاقتصاد الاشتراكي للدولة.

ويأتي أمر ترامب في وقت تدرس فيه الإدارة الأمريكية خيارات لفرض عقوبات على قطاع النفط في فنزويلا.