مد أجل الحكم في تظلم أسرة وزير الزراعة الأسبق على منع التصرف بأموالهم

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، مد أجل الحكم في التظلم المقدم من أسرة يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم، لجلسة الغد.

وكانت النيابة العامة قررت التحفظ على أموال كل من يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وعلي محمد إبراهيم وزوجته شفيقة محمد علي وأولاده القصر محمد ومنة الله وعبد الحميد هلال سيد وزوجته نجلاء أحمد أحمد، وفقا للتحقيقات التي باشرها المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيقات المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية رقم 347 لسنة 2011، والمعروفة بوقائع فساد وزارة الزراعة، ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.