تسجيل الدخول

الوطن

مد أجل الحكم في تظلم أسرة وزير الزراعة الأسبق على منع التصرف بأموالهم

منذ 8 دقيقة
كتب: هيثم البرعى
مد أجل الحكم في تظلم أسرة وزير الزراعة الأسبق على منع التصرف بأموالهم

يوسف والي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، مد أجل الحكم في التظلم المقدم من أسرة يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم، لجلسة الغد.

وكانت النيابة العامة قررت التحفظ على أموال كل من يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وعلي محمد إبراهيم وزوجته شفيقة محمد علي وأولاده القصر محمد ومنة الله وعبد الحميد هلال سيد وزوجته نجلاء أحمد أحمد، وفقا للتحقيقات التي باشرها المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيقات المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية رقم 347 لسنة 2011، والمعروفة بوقائع فساد وزارة الزراعة، ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.

أخبار متعلقة

غدا.. الحكم في تظلم أسرة "والي" على منعهم من التصرف في أموالهم

غدا.. الحكم في تظلم أسرة "والي" على منعهم من التصرف في أموالهم
تأجيل استئناف يوسف والي على قرار التحفظ على أمواله لـ19سبتمبر

تأجيل استئناف يوسف والي على قرار التحفظ على أمواله لـ19سبتمبر
مصادر: يوسف والي يعترض على ضم أملاك له ضمن طلب تصالحه في قضايا "الكسب"

مصادر: يوسف والي يعترض على ضم أملاك له ضمن طلب تصالحه في قضايا "الكسب"
تأجيل استئناف يوسف والي على التحفظ على أمواله لـ19 يوينو

تأجيل استئناف يوسف والي على التحفظ على أمواله لـ19 يوينو
استئناف يوسف والي على قرار التحفظ على أمواله

استئناف يوسف والي على قرار التحفظ على أمواله
وصول يوسف والي محكمة جنوب القاهرة لحضور جلسة محاكمته

وصول يوسف والي محكمة جنوب القاهرة لحضور جلسة محاكمته

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

السيسي يلتقي وزير الطيران.. ويوجه بتطوير القطاع وتعزيز قدراته

السيسي يلتقي وزير الطيران.. ويوجه بتطوير القطاع وتعزيز قدراته

مرفت الأم المثالية بالغربية.. "أرملة منذ 24 عاما وربت 3 أبناء"

مرفت الأم المثالية بالغربية.. "أرملة منذ 24 عاما وربت 3 أبناء"

محاضرة لشركة أدوية بـ"صيدلة المنوفية" للتعريف بفرص العمل

محاضرة لشركة أدوية بـ"صيدلة المنوفية" للتعريف بفرص العمل

رئيس جامعة المنوفية ونوابه يشهدون افتتاح المعرض الخيري بكلية العلوم

رئيس جامعة المنوفية ونوابه يشهدون افتتاح المعرض الخيري بكلية العلوم

إحالة دعوى وقف الانتخابات ومد فترة حكم "السيسي" لـ"الإدارية العليا"

إحالة دعوى وقف الانتخابات ومد فترة حكم "السيسي" لـ"الإدارية العليا"

اختيارات الوطن

نعت سفير أمريكا بـ"ابن كلب".. نفسيون عن موقف "أبو مازن": قمة الغضب

نعت سفير أمريكا بـ"ابن كلب".. نفسيون عن موقف "أبو مازن": قمة الغضب

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

«عم شبراوى».. هجرته ابنته فعاش على الرصيف 15 عاماً

«عم شبراوى».. هجرته ابنته فعاش على الرصيف 15 عاماً

«عبدالله» نزيل العناية المركزة منذ 3 سنوات بكفر الشيخ.. والأطباء: علاجه فى أمريكا

«عبدالله» نزيل العناية المركزة منذ 3 سنوات بكفر الشيخ.. والأطباء: علاجه فى أمريكا

ماسح أحذية بـ«بدلة وقميص»: «ولا كل من مسك الورنيش مغاورى»

ماسح أحذية بـ«بدلة وقميص»: «ولا كل من مسك الورنيش مغاورى»

الأكثر قراءة

عاجل