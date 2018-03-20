ضبط مصنع لأدوية الفشل الكلوي دون ترخيص بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، مصنع أدوية ومحاليل غير مرخص بديرب نجم.

وقالت فايزة عبد الرحمن، وكيل مديرية تموين الشرقية، إن الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة شنوا حملة على مركز ومدينة ديرب نجم، أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج أدوية ومحاليل الفشل الكلوى يعمل بدون ترخيص بقرية المجفف التابعة لمركز ديرب نجم وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها تمهيداً لإعدامها، وتحرير محضر رقم 6059 لسنه 2018 جنح ديرب نجم ضد م ع م صاحب المصنع.

وجاءت المضبوطات كالتالي : 3025كج sodim bicarbonat te مركز للغسيل الكلوى - 2400لتر حامض - 72000 أمبول ماء معقم للحقن 5 مم - 100 زجاجه محلول مانيتول 500مم - 120 عبوه محلول وريدى - 900 امبول هيبارين 500 - وحده 2 ماكينة تغليف متعددة الخصائص اوتوماتيكيه - 1ميزان 30 كج - كميه كبيره استيكرات وأوراق تغليف.