سفير السعودية بأمريكا: نسبة النساء بشورى المملكة أكبر منهن بالكونجرس

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، أن نسبة النساء في مجلس الشورى في المملكة هي أكبر من نسبة النساء في الكونجرس الأمريكي.

وقال في مقابلة حصرية للسفير السعودي مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "دعوني أخبركم ما يحصل في السعودية، في الوقت الحالي لدينا استراتيجية على المدى الطويل، وما أطلق عليه اسم رؤية 2030، نحن نعيش في مرحلة انتقالية، نريد إعادة تشكيل اقتصادنا وتطوير مجتمعنا وتمكين شبابنا بمن فيهم النساء".

وأضاف: "فيما يخص المرأة، حاليا في المملكة نسبة النساء لدينا في مجلس الشورى، مقارنة مع الكونجرس الأمريكي أكثر، وفي الانتخابات البلدية، النساء يسمح لهن بالترشح والتصويت، وقمن بالترشح والانتخاب والفوز بمقاعد، والنساء يسمح لهن بالقيادة"، موضحا: "أكبر سوق أسهم في الشرق الأوسط وإفريقيا في السعودية ترأسه نساء سعوديات".

وختم بن سلمان قائلا: "قمنا بالعديد من التغييرات، ولكن لا زال أمامنا طريق طويل".