"تعليم الفيوم" تحيل مسؤول التطوير التكنولوجي و4 عمال بمدرستين للتحقيق

أحال وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة الفيوم، اليوم، مسئول التطوير التكنولوجي بإدارة أبشواي التعليمية، وعامل مسئول عن نظافة معمل الحاسب الآلي، إلى التحقيق، بسبب سوء نظافة المعمل، بمدرسة بنات أبشواي الابتدائية، بإدارة أبشواي التعليمية، وفقا لبيان صحفي.

كما قرر وكيل الوزارة، خلال تفقده مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية ببيهمو، التابعة لإدارة سنورس التعليمية، اليوم، إحالة 3 عمال، للتحقيق فورًا، بدعوى تقاعسهم عن العمل، بسبب عدم نظافة المدرسة والفصول، وجلوسهم على المقاعد بالفناء تحت الشجرة، منبهًا على معلمات رياض الأطفال بالمدرسة، بضرورة بث روح الولاء والانتماء في نفوس الأطفال، وقرر منح الطفلة "شذا أحمد" شهادة تقدير لتفوقها العلمي على السبورة، وإجابتها على سؤاله (أنا أحب مصر وأحافظ عليها لأنها بلدنا).