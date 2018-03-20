ضبط مصنع ومحلات للإتجار في الأسمدة والمبيدات دون ترخيص في الشرقية

قال المهندس علاء عفيفي مدير مديرية الزراعة في الشرقية، إنه توجهت حملات فنية أمنية لمدينتي الزقازيق وبلبيس لضبط أسواق الإتجار في المبيدات والمخصبات الزراعية والأسمدة والأعلاف، وذلك بالتنسيق بين إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية، وشرطة البيئة، والمسطحات المائية.

وتابع: تمكنت الحملة من ضبط مصنع يقوم بتعبئة وتصنيع المبيدات من أصناف (ملاثيون، دايموثويت، بستبان)، حيث تم ضبط معدات التصنيع، وبراميل لخلط وتعبئة وبراميل بها مكونات مجهولة المصدر، وعبوات معبأة للتوزيع، وضبط الفوارغ البلاستيكية، واستيكرات لاصقة وماكينة إنارة، وميزان طبلية.

وأضاف، كما تم ضبط محل يقوم بالإتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعية الغير مسجلة بوزارة الزراعة وموجود بمخازن أسفل المحل بقرية غيتة مركز بلبيس.

وأشار إلى أنه تم ضبط محل بقرية العصلوجى مركز الزقازيق يقوم بالإتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة. وحررت المحاضر اللازمة.