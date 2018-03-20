تسجيل الدخول

الوطن

مصرع مزارع في مشاجرة بسبب أولوية المرور بجرار زراعي بملوي

منذ 13 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
مصرع مزارع في مشاجرة بسبب أولوية المرور بجرار زراعي بملوي

صورة أرشيفية

لقي مزارع مصرعه، وأصيب عامل، إثر وقوع مشاجرة بسبب أولوية المرور بجرار زراعي، قريه أدجا بمركز ملوي جنوب محافظه المنيا.

وكان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد منتصر عويضة، مدير مباحث المديرية، بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بقريه أدجا.

انتقل العميد عصام جمال مأمور مركز ملوي، والمقدم أحمد عبد الهادي نائب المأمور، وبفحص البلاغ تبين مقتل "أحمد.م"  53 عامًا فلاح متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالصدر، وإصابة "طارق . ح" 25 عامًا، عامل مصاب بجروح قطعيه بالرأس وتم نقله لمستشفى ملوي العام.

وأفادت تحريات العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، قيام سائق، يدعى "سيد.ع"  64 عامًا، ونجله محمد 28 عامًا، فلاح بالتعدي على المجني عليه والمصاب وذلك خلال مشاجرة بسبب أولوية المرور بجرار زراعي، وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهمين والسلاح المستخدم في الحادث.

أخبار متعلقة

"زراعة المنيا" تنظم "يوم الوفاء ورد الجميل" للمحالين على المعاش

"زراعة المنيا" تنظم "يوم الوفاء ورد الجميل" للمحالين على المعاش
إزالة 77 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركزين في المنيا

إزالة 77 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركزين في المنيا
عزة الأم المثالية لمحافظة المنيا.. أرملة سندت أبنائها 23 عاما

عزة الأم المثالية لمحافظة المنيا.. أرملة سندت أبنائها 23 عاما
إعلان الفائزين في مسابقة "المنيا بشكل تاني" احتفالا بعيدها القومي

إعلان الفائزين في مسابقة "المنيا بشكل تاني" احتفالا بعيدها القومي

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"النقل العام" توفر 100 أتوبيس لنقل قوات تأمين لجان الانتخابات

"النقل العام" توفر 100 أتوبيس لنقل قوات تأمين لجان الانتخابات

سفير السعودية بأمريكا: نسبة النساء بشورى المملكة أكبر منهن بالكونجرس

سفير السعودية بأمريكا: نسبة النساء بشورى المملكة أكبر منهن بالكونجرس

العثور على مقبرة جماعية لمدنيين في ريف حماة بسوريا

العثور على مقبرة جماعية لمدنيين في ريف حماة بسوريا

بدء إزالة الإلغام من موقع "تعميد المسيح"

بدء إزالة الإلغام من موقع "تعميد المسيح"

عبد العال يشارك في أعمال اجتماعات البرلمان الدولي

عبد العال يشارك في أعمال اجتماعات البرلمان الدولي

اختيارات الوطن

نعت سفير أمريكا بـ"ابن كلب".. نفسيون عن موقف "أبو مازن": قمة الغضب

نعت سفير أمريكا بـ"ابن كلب".. نفسيون عن موقف "أبو مازن": قمة الغضب

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

«عم شبراوى».. هجرته ابنته فعاش على الرصيف 15 عاماً

«عم شبراوى».. هجرته ابنته فعاش على الرصيف 15 عاماً

«عبدالله» نزيل العناية المركزة منذ 3 سنوات بكفر الشيخ.. والأطباء: علاجه فى أمريكا

«عبدالله» نزيل العناية المركزة منذ 3 سنوات بكفر الشيخ.. والأطباء: علاجه فى أمريكا

ماسح أحذية بـ«بدلة وقميص»: «ولا كل من مسك الورنيش مغاورى»

ماسح أحذية بـ«بدلة وقميص»: «ولا كل من مسك الورنيش مغاورى»

الأكثر قراءة

عاجل