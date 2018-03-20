مصرع مزارع في مشاجرة بسبب أولوية المرور بجرار زراعي بملوي

لقي مزارع مصرعه، وأصيب عامل، إثر وقوع مشاجرة بسبب أولوية المرور بجرار زراعي، قريه أدجا بمركز ملوي جنوب محافظه المنيا.

وكان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد منتصر عويضة، مدير مباحث المديرية، بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بقريه أدجا.

انتقل العميد عصام جمال مأمور مركز ملوي، والمقدم أحمد عبد الهادي نائب المأمور، وبفحص البلاغ تبين مقتل "أحمد.م" 53 عامًا فلاح متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالصدر، وإصابة "طارق . ح" 25 عامًا، عامل مصاب بجروح قطعيه بالرأس وتم نقله لمستشفى ملوي العام.

وأفادت تحريات العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، قيام سائق، يدعى "سيد.ع" 64 عامًا، ونجله محمد 28 عامًا، فلاح بالتعدي على المجني عليه والمصاب وذلك خلال مشاجرة بسبب أولوية المرور بجرار زراعي، وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهمين والسلاح المستخدم في الحادث.