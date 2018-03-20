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الوطن

"صحة المنوفية": خروج جميع الحالات المصابة باشتباه تسمم في الباجور

منذ 12 دقيقة
كتب: محمود الحصري
"صحة المنوفية": خروج جميع الحالات المصابة باشتباه تسمم في الباجور

مصابون

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنوفية، اليوم، عن خروج جميع تلاميذ مدرسة بير شمس الابتدائية من مستشفى الباجور العام، والمشتبه في إصابتهم بحالة تسمم غذائي، والبالغ عددهم نحو ٥٨ طالبا وطالبة.

وقال الدكتور عبد الباري العجيزى، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إن التشخيص لحالة الطلاب كان إصابة ٣ منهم بمغص دون وجود أعراض للتسمم وباقي الحالات جيدة وما حدث حالة من الذعر.

وأضاف أنه تفقد حالة الطلاب داخل المستشفي ولم يتم إثبات حالة واحدة مصابة بالتسمم، موضحًا أنه تم أخذ عينات من الأغذية والوجبات المدرسية بالمدرسة لتحليلها وإرسالها الي المعامل المركزية بالقاهرة لبيان حقيقة ما حدث بالمدرسة.

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