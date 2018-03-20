"النقل العام" توفر 100 أتوبيس لنقل قوات تأمين لجان الانتخابات

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة وفرت 100 أتوبيس لنقل قوات التأمين المكلفة بتأمين لجان الانتخابات على مستوى محافظة القاهرة، وذلك ضمن استعداد محافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية.

وأضاف رزق، أن الهيئة على أتم استعداد لتقديم أي خدمة للمواطنين لتسهيل عملية الوصول إلى لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.

يأتي ذلك في إطار استعداد محافظة القاهرة لاستقبال 7.4 مليون ناخب لهم حق التصويت في انتخابات الرئاسة المقبلة، حيث تضم العاصمة 823 مركزا انتخابيا يضم 44 لجنة عامة و1410 لجنة فرعية.