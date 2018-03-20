إصابة شخصين والمهاجم في إطلاق نار بمدرسة ثانوية قرب واشنطن

وقع إطلاق نار اليوم، في مدرسة ثانوية بمدينة غريت ميلز في مريلاند على بعد 90 دقيقة من العاصمة الأمريكية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح بينهم المهاجم.

وحصل إطلاق النار خلال الفترة الدراسية عند الساعة 8.00 "12.00 بتوقيت جرينتش" الثلاثاء في المدرسة الثانوية في غريت ميلز.

وقال تيم كاميرون مسؤول الشرطة في منطقة سانت ماري لشبكة "ام اس ان بي سي" أن "شخصًا واحدًا أطلق النار على امرأة عند بدء الدروس صباحًا".

وأضاف أن مطلق النار "تعرض لنيران مسؤول الأمن في المدرسة" وأصيب بجروح بالغة.

وقال أن طالبة أصيبت بجروح وهي في حالة حرجة وأصيب شاب حالته مستقرة، ونقل الثلاثة إلى مستشفيات المنطقة للعلاج.

وكان يمكن رؤية سيارات الشرطة والإسعاف في محيط المدرسة.

وقال جوناثان وهو من طلاب المدرسة لشبكة "سي ان ان" "حصل الأمر بسرعة بعد بدء الدروس".

وأضاف جوناثان، "حضرت الشرطة وردت بسرعة فائقة" مضيفًا "كان لديهم الكثير من العناصر".

وتم إجلاء الطلاب إلى مدرسة مجاورة.

وكتبت مولي ديفيس التي عرفت عن نفسها على "تويتر" بأنها طالبة في غريت ميلز سلسلة تغريدات حول إطلاق النار.

وقالت "الان مدرستي هي الهدف، لماذا ندع هذا الأمر يحصل باستمرار، لقد سئمت".

وتعهد حاكم مريلاند لاري هوغان، بتقديم كل مساعدة ممكنة، قائلًا: "صلواتنا مع الطلاب وموظفي المدرسة والاسعاف".

وتتكرر حوادث إطلاق النار في المدارس الأمريكية.

وفي 14 فبراير قتل 17 شخصًا في إطلاق نار بمدرسة في فلوريدا.

واثار ذلك حركة تعبئة كبرى شارك فيها مئات الاف الطلبة في البلاد في محاولة لحظر بيع الاسلحة الرشاشة التي يسهل اقتناؤها في الولايات المتحدة وفي بعض الاحيان اعتبارا من سن 18 عامًا.

ومن المرتقب تنظيم تظاهرة ضخمة في 24 مارس في العاصمة الاميركية للمطالبة بضبط أفضل لمبيعات الأسلحة.