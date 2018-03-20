تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| حسين فهمي يلتقي محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي

منذ 6 دقيقة
كتب: الهام زيدان
بالصور| حسين فهمي يلتقي محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي

حسين فهمى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان

التقى الفنان حسين فهمي، الشيح محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر البحر بأبو ظبي، في وجود رئيس وأعضاء اللجنة العليا للأولمبياد الخاص.

وخلال جلسة استمرت أكثر من ساعة، عبر "فهمي" عن مشاعر الود والمحبة التي يكنها الشعب المصري للقيادة والشعب الإماراتي، مشيدا بعمق ومتانة العلاقات بين الشعبين والبلدين.

وشكر فهمي الشيخ محمد بن زايد على ما قدمه من دعم وتسهيلات لتنظيم الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي، مؤكدا تطلعه لاستضافة الإمارات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في مارس المقبل.

أخبار متعلقة

حسين فهمى: كنت أتمنى حضور نور الشريف ومحمود عبدالعزيز لحظة تكريمى فى «الإسكندرية السينمائى»

حسين فهمى: كنت أتمنى حضور نور الشريف ومحمود عبدالعزيز لحظة تكريمى فى «الإسكندرية السينمائى»
حسين فهمى: سعيد بالتعاون مع سولاف فواخرجي

حسين فهمى: سعيد بالتعاون مع سولاف فواخرجي
حسين فهمى: «القاهرة السينمائى» مهرجان درجة أولى عالمياً.. ولجنة تحكيم المسابقة الدولية تسهم فى إنجاح المهرجانات

حسين فهمى: «القاهرة السينمائى» مهرجان درجة أولى عالمياً.. ولجنة تحكيم المسابقة الدولية تسهم فى إنجاح المهرجانات
حسين فهمى يواصل تصوير مسلسل "السر" باستديو مصر مع المخرج محمد حمدي

حسين فهمى يواصل تصوير مسلسل "السر" باستديو مصر مع المخرج محمد حمدي

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

العثور على مقبرة جماعية لمدنيين في ريف حماة بسوريا

العثور على مقبرة جماعية لمدنيين في ريف حماة بسوريا

بدء إزالة الإلغام من موقع "تعميد المسيح"

بدء إزالة الإلغام من موقع "تعميد المسيح"

عبد العال يشارك في أعمال اجتماعات البرلمان الدولي

عبد العال يشارك في أعمال اجتماعات البرلمان الدولي

الليلة.. صائد "عساف ياجوري" ضيف عزمي مجاهد على "العاصمة"

الليلة.. صائد "عساف ياجوري" ضيف عزمي مجاهد على "العاصمة"

رفع الإضاءة وإزالة التعديات على الشبكة بحي الجمرك في الإسكندرية

رفع الإضاءة وإزالة التعديات على الشبكة بحي الجمرك في الإسكندرية

اختيارات الوطن

نعت سفير أمريكا بـ"ابن كلب".. نفسيون عن موقف "أبو مازن": قمة الغضب

نعت سفير أمريكا بـ"ابن كلب".. نفسيون عن موقف "أبو مازن": قمة الغضب

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

«عم شبراوى».. هجرته ابنته فعاش على الرصيف 15 عاماً

«عم شبراوى».. هجرته ابنته فعاش على الرصيف 15 عاماً

«عبدالله» نزيل العناية المركزة منذ 3 سنوات بكفر الشيخ.. والأطباء: علاجه فى أمريكا

«عبدالله» نزيل العناية المركزة منذ 3 سنوات بكفر الشيخ.. والأطباء: علاجه فى أمريكا

ماسح أحذية بـ«بدلة وقميص»: «ولا كل من مسك الورنيش مغاورى»

ماسح أحذية بـ«بدلة وقميص»: «ولا كل من مسك الورنيش مغاورى»

الأكثر قراءة

عاجل