بالصور| حسين فهمي يلتقي محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي

التقى الفنان حسين فهمي، الشيح محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر البحر بأبو ظبي، في وجود رئيس وأعضاء اللجنة العليا للأولمبياد الخاص.

وخلال جلسة استمرت أكثر من ساعة، عبر "فهمي" عن مشاعر الود والمحبة التي يكنها الشعب المصري للقيادة والشعب الإماراتي، مشيدا بعمق ومتانة العلاقات بين الشعبين والبلدين.

وشكر فهمي الشيخ محمد بن زايد على ما قدمه من دعم وتسهيلات لتنظيم الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي، مؤكدا تطلعه لاستضافة الإمارات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في مارس المقبل.