"أبوسعدة" من جنيف: مؤمنون بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة.. قانونية ضم القدس الشرقية"، وذلك على هامش الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن المنظمة المصرية مؤمنة بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وأن القرار الأمريكي بنقل السفارة جاء على حساب الحقوق الفلسطينية، مضيفا أن الولايات المتحدة تهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية وأن القرارات الأممية والقضائية الدولية بخصوص القدس لا تحترم.

وأكد عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية محورية لكل المدافعين عن الحقوق والحريات وأن القرار الأمريكي خاطيء وينتهك القانون الدولي، وأوضح أن القدس الشرقية أرض محتلة وأن كل الإجراءات الإسرائيلية بعد 1976 غير قانونية وتخالف القانون الدولي.