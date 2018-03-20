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الوطن

عزوز عادل: نجاح شخصيتي في "أبو العروسة" تخطى كل التوقعات

منذ 12 دقيقة
كتب: خالد فرج
عزوز عادل: نجاح شخصيتي في "أبو العروسة" تخطى كل التوقعات

عزوز عادل

قال الفنان عزوز عادل، إنه سعيد بردود الأفعال حول شخصيته في مسلسل "أبو العروسة" مشيرًا إلى أنه كان متوقع النجاح ولكنه لم يتوقع هذا الكم الكبير من ردود الأفعال سواء في الشارع أو على السوشيال ميديا أو عبر حلقات المسلسل على يوتيوب.

وأضاف عزوز: "العب في المسلسل دور إيهاب وهو شاب فقير يقع في حب شهد وعندما يذهب ليتزوجها يرفضه شقيقها وهو أحمد عبدالله محمود ولكنهم يتفقان على الهرب والزواج عرفي حتى يتم وضع شقيقها في موقف صعب ويضطر للموافقة على الزواج".

وعن أعماله الفنية الأخرى قال عزوز: "انتهيت من تصوير مسلسل -السر- بطولة حسين فهمي ونضال الشافعي ووفاء عامر واستعد لتصوير مسلسل -أهوده اللي صار- خلال أيام ليتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل وهو بطولة روبي ومحمد فراج وأحمد داود .. وحاليًا يعرض لي مسلسل -البيت الكبير-.

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