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الوطن

برلماني أوروبي: بوتين أكثر عقلانية من ترامب في علاقاته مع أوروبا

منذ 10 دقيقة
كتب: وكالات
برلماني أوروبي: بوتين أكثر عقلانية من ترامب في علاقاته مع أوروبا

صورة أرشيفية

قال عضو البرلمان الأوروبي فيليب لامبيرتس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر عقلانية وقابل للتكهن أكثر في مجال العلاقات مع أوروبا، بالمقارنة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف النائب البلجيكي، الذي يشغل منصب الرئيس المناوب لكتلة "اليساريين الموحدين/الخضر واليساريين في الشمال" بالبرلمان الأوروبي، في مقابلة مع RTBF التلفزيونية: "فلاديمير بوتين، من الذين لا يخشون أي شيء ومع ذلك يمكن التنبؤ بتصرفاته"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكر فيليب لامبيرتس، أن تصرفات الرئيس الأمريكي تتسم بخطورة أكبر، وخاصة من زاوية، خلق حالة من عدم الاستقرار الخطير في العالم وذلك بالمقارنة مع بوتين الذي تتسم تصرفاته وخطواته بالعقلانية إلى حد كبير.

وأشار البرلماني الأوروبي، إلى أن روسيا تملك مصالحها الخاصة وهو أمر طبيعي جدا، وشدد على عدم وجود أي أساس يسمح بإهانة وتذليل روسيا.

وقال لامبيرتس، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقوم بتصحيح وتعديل علاقاته مع روسيا.

وأضاف: "يجب أن نكون قادرين على ضمان احترام أنفسنا، ولكن لكي تنال احترام الآخرين يجب أن تبدي الاحترام لهم لهذا السبب يجب أن نعترف بأهمية روسيا بالنسبة لأوروبا"، مؤكدا على ضرورة أن يتحدث الاتحاد الأوروبي بصوت واحد في العلاقات مع روسيا.

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