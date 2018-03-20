شركة "كريم": لم يتم إخطارنا رسميا بحكم وقف النشاط.. وسنطعن عليه

قال رامى كاطو العضو المنتدب لشركة كريم مصر، انه حتى الآن لم يتم إخطارنا رسميًا بالحكم القضائي الصادر اليوم، مؤكدًا بحث الأمر غدًا مع الجهات المختصة.

وأكد كاطو في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن أي حكم يمكن الطعن عليه، خصوصًا أن شركته تعمل وفقا للقانون، وأنه لا يعلم أسباب الحكم، مشددًا على استمرار الشركة في عملها.

وتعكف شركة أوبر الآن على دارسة القرار، بحسب مصدر مسؤول بالشركة.

كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل قضت الثلاثاء، بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي "أوبر - كريم" لتشغيل السيارات ومثيلاتها، مع وقف تطبيقات "الأبليكشن" أو البرامج التي يستخدموها، وأمرت المحكمة بإحالة موضوع الدعوى لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.