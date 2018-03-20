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الوطن

"الوزراء": 5 شروط لصرف الأجر المكمل لموظفي وزارة الصناعة

منذ 6 دقيقة
كتب: محمد مجدي
"الوزراء": 5 شروط لصرف الأجر المكمل لموظفي وزارة الصناعة

المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء

حدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، 5 شروط لصرف الأجر المكمل لموظفي وزارة التجارة والصناعة، بإجمالي 800% من أساسي المرتب.

وتضمنت الشروط أن يكون الموظف من شاغلي الوظائف التخصصية، أو الفنية، أو الكتابية، أو الحرفية، أو الخدمات المعاونة، وأن يكون الموظف ممن يقومون بالعمل الفعلي، وأن يحصل الموظف علي تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط أو أعلي أو ما يعادلها، وفي حالة الحصول علي تقرير تقويم أداء بمرتبة متوسط يحصل علي 50% من الأجر المكمل.

واشتملت الشروط على ألا يكون قد وقعت على الموظف جزاءات تجاوز يومين خلال شهر، وأن يعمل الموظف عدد أيام لا تقل عن 15 يومًا في الشهر، وفي حالة العمل مدة تقل عن 15 يومًا حتى 13 يومًا، يحصل الموظف على 60% من الأجر المكمل المقرر.

وقرر "إسماعيل" وقف صرف الأجر المكمل حال وقف الموظف عن العمل، وحصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ضعيف، وتوقيع جزاءات على الموظف أكثر من يومين في الشهر، والعمل عدد أيام تقل عن 13 يومًا، في الشهر.

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