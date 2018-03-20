تفاصيل فعاليات "ثقافة كفر الشيخ" خلال أسبوع

ينظم فرع ثقافة كفر الشيخ التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي، العديد من الفعاليات خلال الفترة 22 إلى 29 مارس الجاري.

تنطلق 22 مارس بأمسية لشعراء المحافظة بالمركز الثقافي، وأمسية أخرى لشعراء سنهور المدينة بمركز الشباب، ورشة رسوم أطفال بقصر أنور المعداوي.

وفي يوم 24 مارس يقدم عرض لفريق كورال الطفل بقصر أنور المعداوي، وبنفس المكان 25 مارس، تعقد محاضرة بعنوان "الوقاية من أمراض الصيف"، وبنفس اليوم محاضرة أخرى عن "الأسر ة المصرية" تلقيها سيدة الدماطي بالمركز الثقافي.

وبقصر المعداوي أيضا، 26 مارس، تعقد محاضرة عن "دور التنشئة الاجتماعية"، يلقيها عنتر الرويني.

وفي يوم 27 مارس تقام مسابقة في الخط العربي ببيت سنهور المدينة، ومحاضرة بعنوان "العلاج النفسي"، يلقيها عبدالحكيم سعد بالمركز الثقافي.

ويوم 28 مارس تعقد أمسية لشعراء مطوبس ببيت الثقافة، إلى جانب لقاء حواري مع شباب المدارس حول الأم ببيت سنهور المدنية، وتختتم الأنشطة 29 مارس بأمسية لشعراء فوه ببيت الثقافة.