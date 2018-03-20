تسجيل الدخول

الوطن

تفاصيل فعاليات "ثقافة كفر الشيخ" خلال أسبوع

منذ 31 دقيقة
كتب: شيماء عادل
تفاصيل فعاليات "ثقافة كفر الشيخ" خلال أسبوع

أرشيفية

ينظم فرع ثقافة كفر الشيخ التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي، العديد من الفعاليات خلال الفترة 22 إلى 29 مارس الجاري.

تنطلق 22 مارس بأمسية لشعراء المحافظة بالمركز الثقافي، وأمسية أخرى لشعراء سنهور المدينة بمركز الشباب، ورشة رسوم أطفال بقصر أنور المعداوي.

وفي يوم 24 مارس يقدم عرض لفريق كورال الطفل بقصر أنور المعداوي، وبنفس المكان 25 مارس، تعقد محاضرة بعنوان "الوقاية من أمراض الصيف"، وبنفس اليوم محاضرة أخرى عن "الأسر ة المصرية" تلقيها سيدة الدماطي بالمركز الثقافي.

وبقصر المعداوي أيضا، 26 مارس، تعقد محاضرة عن "دور التنشئة الاجتماعية"، يلقيها عنتر الرويني.

وفي يوم 27 مارس تقام مسابقة في الخط العربي ببيت سنهور المدينة، ومحاضرة بعنوان "العلاج النفسي"، يلقيها عبدالحكيم سعد بالمركز الثقافي.

ويوم 28 مارس تعقد أمسية لشعراء مطوبس ببيت الثقافة، إلى جانب لقاء حواري مع شباب المدارس حول الأم ببيت سنهور المدنية، وتختتم الأنشطة 29 مارس بأمسية لشعراء فوه ببيت الثقافة.

أخبار متعلقة

"عيد الأم" بمحاضرات وندوات متنوعة لـ"ثقافة كفر الشيخ"

"عيد الأم" بمحاضرات وندوات متنوعة لـ"ثقافة كفر الشيخ"
برنامج احتفال قصور ثقافة كفر الشيخ بذكرى ثورة 25 يناير

برنامج احتفال قصور ثقافة كفر الشيخ بذكرى ثورة 25 يناير
"ثقافة كفر الشيخ" تطلق أنشطة الأربعاء إحياء لذكرى ثورة 25 يناير

"ثقافة كفر الشيخ" تطلق أنشطة الأربعاء إحياء لذكرى ثورة 25 يناير
أنشطة فنية وثقافية احتفالا بـ25 يناير في "ثقافة كفر الشيخ"

أنشطة فنية وثقافية احتفالا بـ25 يناير في "ثقافة كفر الشيخ"
جدول فعاليات الأسبوع الأخير من نوفمبر بـ"ثقافة كفر الشيخ"

جدول فعاليات الأسبوع الأخير من نوفمبر بـ"ثقافة كفر الشيخ"
عرض فني لفرقة دسوق بجدول أعمال قصر ثقافة كفر الشيخ

عرض فني لفرقة دسوق بجدول أعمال قصر ثقافة كفر الشيخ
"عرائس الإصبع" ضمن فعاليات أعمال قصر ثقافة كفر الشيخ بشهر نوفمبر

"عرائس الإصبع" ضمن فعاليات أعمال قصر ثقافة كفر الشيخ بشهر نوفمبر
أمسيات شعرية وورش رسم ومحاضرات.. أبرز أنشطة «ثقافة كفر الشيخ»

أمسيات شعرية وورش رسم ومحاضرات.. أبرز أنشطة «ثقافة كفر الشيخ»
بالصور| محافظ كفر الشيخ يتفقد قصر ثقافة دسوق

بالصور| محافظ كفر الشيخ يتفقد قصر ثقافة دسوق
بالصور| مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد تجهيزات قصر ثقافة دسوق

بالصور| مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد تجهيزات قصر ثقافة دسوق

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

جمعية "أبناء بحري" تنظم مؤتمرا لدعم السيسي في البحر الأحمر

جمعية "أبناء بحري" تنظم مؤتمرا لدعم السيسي في البحر الأحمر

"كروت معايدة وهدايا من المخلفات" بمناسبة عيد اﻷم في "ثقافة الغربية"

"كروت معايدة وهدايا من المخلفات" بمناسبة عيد اﻷم في "ثقافة الغربية"

رئيس "القلعة": الإجراءات الاقتصادية جعلت الناس أكثر تفاؤلا بالمستقبل

رئيس "القلعة": الإجراءات الاقتصادية جعلت الناس أكثر تفاؤلا بالمستقبل

"المترو": انتشار 32 فرقة طوارئ بالمحطات لمواجهة الأعطال الطارئة

"المترو": انتشار 32 فرقة طوارئ بالمحطات لمواجهة الأعطال الطارئة

السيسي: "والله ما بيسعدني الشارع وهو فاضي وأنا معدي"

السيسي: "والله ما بيسعدني الشارع وهو فاضي وأنا معدي"

اختيارات الوطن

بالفيديو| قبل ساندرا نشأت.. 23 إعلاميا حاوروا "السيسي"

بالفيديو| قبل ساندرا نشأت.. 23 إعلاميا حاوروا "السيسي"

بالفيديو| 9 معلومات عن ساندرا نشأت

بالفيديو| 9 معلومات عن ساندرا نشأت "محاورة شعب ورئيس"

نعت سفير أمريكا بـ"ابن كلب".. نفسيون عن موقف "أبو مازن": قمة الغضب

نعت سفير أمريكا بـ"ابن كلب".. نفسيون عن موقف "أبو مازن": قمة الغضب

بعد حكم وقف النشاط.. أزمات واجهت "أوبر" و"كريم" في مصر

بعد حكم وقف النشاط.. أزمات واجهت "أوبر" و"كريم" في مصر

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

الأكثر قراءة

عاجل